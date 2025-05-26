В Госдуме связали решение Европы и США по ракетам для ВСУ с действиями российских войск

Картаполов: Ограничения дальности ракет для ВСУ сняты из-за успеха России на СВО

Снятие ограничений на дальность поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет связано с успешным выполнением российскими войсками задач специальной военной операции (СВО). На связь решения стран Запада с действиями армии России указал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе c Shot, опубликованной в Telegram.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

Комментируя ситуацию, Картаполов выразил мнение, что на данный момент Украина терпит поражение на поле боя. «Мы хорошо попали прошедшей ночью по аэродрому в Староконстантинове, перед этим по заводу Антонова, перед этим по пароходу, который привез оружие, боеприпасы и ракеты. Вот они [украинцы] и завыли, заплакали: "Спасай, кто может". Те решили спасать», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что в России такой вариант развития событий давно просчитан, и она к нему готова. По его мнению, украинских властей «провели как лохов», сказав, что нужно пробовать вести боевые действия дальше. «У нас все есть, поэтому пусть пеняют сами на себя: сначала Украина, потом все остальные», — заключил Картаполов.

В свою очередь, политолог-германист Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру» назвал решение стран Запада еще одним шагом к эскалации их конфликта с Россией. Он также отметил, что американские чиновники не готовы бесплатно поставлять Киеву различные системы вооружений, но готовы их продавать, в том числе через Европу.