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16:24, 26 мая 2025Россия

В Госдуме отреагировали на снятие ограничений на поставки ВСУ дальнобойного оружия

Шеремет назвал безумием снятие ограничений на поставки ВСУ дальнобойного оружия
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием снятие Западом ограничений на поставки Украине дальнобойного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запад повышает градус агрессии в отношении России, идя на столь безумные и безответственные шаги. Их оголтелая русофобская политика и неприкрытая военная агрессия, выражающаяся в системных поставках летального оружия и инструкторов на Украину, сыграет с ними же злую шутку», — сказал парламентарий.

Шеремет отметил, что подобными действиями власти западных стран не только злоупотребляют терпением Москвы, но и вынуждают Россию расширить буферную зону у своих границ.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.

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