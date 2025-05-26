В Госдуме отреагировали на снятие ограничений на поставки ВСУ дальнобойного оружия

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием снятие Западом ограничений на поставки Украине дальнобойного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Запад повышает градус агрессии в отношении России, идя на столь безумные и безответственные шаги. Их оголтелая русофобская политика и неприкрытая военная агрессия, выражающаяся в системных поставках летального оружия и инструкторов на Украину, сыграет с ними же злую шутку», — сказал парламентарий.
Шеремет отметил, что подобными действиями власти западных стран не только злоупотребляют терпением Москвы, но и вынуждают Россию расширить буферную зону у своих границ.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.