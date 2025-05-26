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16:12, 26 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили защищенность от дальнобойных ракет Запада

Депутат Швыткин: Российская ПВО может отразить дальнобойные ракеты Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны обеспечить защиту даже от самых дальнобойных ракет Запада, которые планируются к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Решение о снятии ограничений с дальности военных поставок со стороны Германии, США, Великобритании, Франции однозначно говорит о продолжении агрессивной политики в отношении нашей страны. При этом США, которые выступают посредниками в урегулировании противостояния, также встают на путь эскалации», — заметил политик.

Швыткин подчеркнул, что с помощью оружия, поставляемого западными странами, ВСУ наносят удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданской, по мирному населению. Государства, обеспечивающие такую возможность, по словам депутата, являются пособниками подобных преступлений.

«Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне. Вместе с тем, убежден, что ООН должна предпринять все необходимые шаги по недопущению обеспечения ВСУ данными вооружениями», — призвал Швыткин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.

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