Депутат Швыткин: Российская ПВО может отразить дальнобойные ракеты Запада

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны обеспечить защиту даже от самых дальнобойных ракет Запада, которые планируются к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Решение о снятии ограничений с дальности военных поставок со стороны Германии, США, Великобритании, Франции однозначно говорит о продолжении агрессивной политики в отношении нашей страны. При этом США, которые выступают посредниками в урегулировании противостояния, также встают на путь эскалации», — заметил политик.

Швыткин подчеркнул, что с помощью оружия, поставляемого западными странами, ВСУ наносят удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданской, по мирному населению. Государства, обеспечивающие такую возможность, по словам депутата, являются пособниками подобных преступлений.

«Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне. Вместе с тем, убежден, что ООН должна предпринять все необходимые шаги по недопущению обеспечения ВСУ данными вооружениями», — призвал Швыткин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.