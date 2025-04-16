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20:43, 16 апреля 2025Мир

Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

Посол Нечаев: Поставки Taurus Украине изменят отношения России и Германии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Украине крылатых ракет Taurus. Главное условие, как он указал, — одобрение со стороны Европейского союза (ЕС).

Также избранный канцлер ФРГ утверждал, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий». На фоне этого политик призвал войска атаковать Крымский мост.

Тем временем в ЕС поприветствовали решение поставить Украине крылатые ракеты.

Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы не гибли мирные жители

Кая Калласглава дипломатии ЕС

По словам министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, это решение — важный сигнал, показывающий позицию Европы в конфликте. С коллегой согласился и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он добавил, что считает предложение избранного канцлера ФРГ очень хорошим.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В России высказались насчет поставок Taurus

Недавнее решение Берлина о поставках Украине немецких дальнобойных Taurus означает новое качество отношений России и Германии, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Также он напомнил, что украинские солдаты не способны управлять такими ракетами. Поставка приведет лишь к эскалации конфликта, но никак не изменит ход боевых действий.

Идею передачи ракет войскам Украины российский парламентарий Дмитрий Белик счел как безумную. Он также подчеркивал, что подобные заявления Фридриха Мерца — способ «сорвать стопор с ограничителя военной истерии». Политик добавил, что видит опасность возрождения нацистских взглядов в Германии и высмеял «смелость» Берлина.

Эта фанатичная ненависть к нам опасна и возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим

Дмитрий Беликпарламентарий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал схожее мнение. Также он сообщил, что ЕС не стремится к скорейшему мирному разрешению конфликта на Украине.

К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а, скорее, склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

В свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников счел, что ЕС боится показаться Глобальному Югу слабым, из-за чего сейчас принимает такие решения. По его словам, в ЕС прямо заявляют о намерении саботировать любые мирные инициативы по Украине под предлогом того, что европейцы не представлены за столом переговоров.

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Не все на Западе поддержали идею поставить Украине дальнобойные ракеты

Глава одной из немецких партии Сара Вагенкнехт заявила, что избранный канцлер ФРГ, говоря о возможности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, может начать втягивать Германию в открытый конфликт с Россией. Помимо этого, она заявила, что человек, который «не поддерживает перспективы мира, совершенно непригоден на пост канцлера и представляет опасность для страны».

Также высказался пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Он указал, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил своей позиции по поставкам ВСУ крылатых ракет Taurus и не хочет отправлять их в ущерб безопасности своей страны.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Немецкий политолог Александр Рар позднее сказал, что лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) хочет эскалации конфликта. «При этом Фридрих Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных», — заявил он. Политолог объяснил, что из-за этого ответственность за помощь Украине должны разделить и остальные страны ЕС.

Тем временем украинский конфликт уже приблизился к решающей фазе. Если стороны не заключат мирное соглашение, то президент США Дональд Трамп выйдет из игры, считает он.

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в заключение подметил, что Германию будут ждать серьезные последствия, если она отправит дальнобойные ракеты Украине. Он также задался вопросом, хотят ли немцы вновь «расчищать Берлин от обломков и пепла».

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