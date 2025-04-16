Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

Посол Нечаев: Поставки Taurus Украине изменят отношения России и Германии

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Украине крылатых ракет Taurus. Главное условие, как он указал, — одобрение со стороны Европейского союза (ЕС).

Также избранный канцлер ФРГ утверждал, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий». На фоне этого политик призвал войска атаковать Крымский мост.

Тем временем в ЕС поприветствовали решение поставить Украине крылатые ракеты.

Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы не гибли мирные жители Кая Каллас глава дипломатии ЕС

По словам министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, это решение — важный сигнал, показывающий позицию Европы в конфликте. С коллегой согласился и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он добавил, что считает предложение избранного канцлера ФРГ очень хорошим.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В России высказались насчет поставок Taurus

Недавнее решение Берлина о поставках Украине немецких дальнобойных Taurus означает новое качество отношений России и Германии, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Также он напомнил, что украинские солдаты не способны управлять такими ракетами. Поставка приведет лишь к эскалации конфликта, но никак не изменит ход боевых действий.

Идею передачи ракет войскам Украины российский парламентарий Дмитрий Белик счел как безумную. Он также подчеркивал, что подобные заявления Фридриха Мерца — способ «сорвать стопор с ограничителя военной истерии». Политик добавил, что видит опасность возрождения нацистских взглядов в Германии и высмеял «смелость» Берлина.

Эта фанатичная ненависть к нам опасна и возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим Дмитрий Белик парламентарий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал схожее мнение. Также он сообщил, что ЕС не стремится к скорейшему мирному разрешению конфликта на Украине.

К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а, скорее, склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников счел, что ЕС боится показаться Глобальному Югу слабым, из-за чего сейчас принимает такие решения. По его словам, в ЕС прямо заявляют о намерении саботировать любые мирные инициативы по Украине под предлогом того, что европейцы не представлены за столом переговоров.

Не все на Западе поддержали идею поставить Украине дальнобойные ракеты

Глава одной из немецких партии Сара Вагенкнехт заявила, что избранный канцлер ФРГ, говоря о возможности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, может начать втягивать Германию в открытый конфликт с Россией. Помимо этого, она заявила, что человек, который «не поддерживает перспективы мира, совершенно непригоден на пост канцлера и представляет опасность для страны».

Также высказался пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Он указал, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил своей позиции по поставкам ВСУ крылатых ракет Taurus и не хочет отправлять их в ущерб безопасности своей страны.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Немецкий политолог Александр Рар позднее сказал, что лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) хочет эскалации конфликта. «При этом Фридрих Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных», — заявил он. Политолог объяснил, что из-за этого ответственность за помощь Украине должны разделить и остальные страны ЕС.

Тем временем украинский конфликт уже приблизился к решающей фазе. Если стороны не заключат мирное соглашение, то президент США Дональд Трамп выйдет из игры, считает он.

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в заключение подметил, что Германию будут ждать серьезные последствия, если она отправит дальнобойные ракеты Украине. Он также задался вопросом, хотят ли немцы вновь «расчищать Берлин от обломков и пепла».