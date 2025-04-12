В России предупредили Германию о последствиях поставок Taurus на Украину

Посол Нечаев: Отправка ФРГ ракет Taurus на Украину приведет к эскалации

Если будущее правительство Германии решит поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это приведет к эскалации конфликта. Об этом предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung.

Он отметил, что наведением этих ракет на цели будут заниматься не украинские военные, а немецкие специалисты. «Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», — сказал посол.

При этом, по его словам, возможные поставки Taurus Киеву не смогут существенно повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. Согласно информации, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

