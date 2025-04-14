Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 14 апреля 2025Мир

Будущий канцлер Германии призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту

Будущий канцлер Германии Мерц призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Taggesschau.

В качестве возможной цели для наступательных действий украинских сил политик назвал Крымский мост. Мерц призвал ВСУ разрушить его, так как «в Крыму находится значительная часть ресурсов для снабжения русской армии».

Ранее лидер ХДС/ХСС заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. По словам политика, решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.

Мерц также предостерег от недооценки выносливости России. Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    Еще одного боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

    В Европе допустили увеличение поставок газа из России

    Хинштейн сообщил о ранении троих детей в Курской области

    Москвичам пообещали «метеорологическое чудо» на Пасху

    НАСА и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Устроивший поджог в подмосковном ТЦ подросток снимал отчет для куратора

    Министр спорта спрогнозировал срок снятия санкций с России

    Назван самый популярный у туристов регион России на майские праздники

    Голливуд обратился к традиционным ценностям из-за политики Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше