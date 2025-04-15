В МИД назвали радикальной позицию Евросоюза по Украине

Дипломат Масленников: ЕС занял радикальную позицию по конфликту на Украине

Европейский союз (ЕС) занял жесткую радикальную позицию по украинскому конфликту. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает ТАСС.

«Европейцы боятся показаться глобальному Югу слабыми, отсюда нежелание уступать и такая жесткая радикальная позиция в своих подходах [в конфликте на Украине]», — сказал дипломат.

По словам Масленникова, в ЕС прямо заявляют о намерении саботировать любые мирные инициативы по Украине под предлогом того, что европейцы не представлены за столом переговоров. Одновременно с этим лидеры стран объединения открыто декларируют новые поставки вооружения Киеву и увеличение расходов на оборону, отметил он.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет Taurus в случае их одобрения европейскими партнерами. В ЕС поприветствовали это решение и назвали его «важным сигналом», демонстрирующим позицию европейских стран в конфликте.