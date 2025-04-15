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10:52, 15 апреля 2025Мир

В ЕС отреагировали на планы поставить ракеты Taurus на Украину

Euractiv: В Европе поприветствовали решение Германии поставить Taurus на Украину
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) поприветствовали заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он поддержит поставку немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя, и чтобы не гибли мирные жители», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя предложение Мерца.

Решение будущего канцлера также поддержал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, назвав поставку Taurus «важным сигналом», демонстрирующим позицию европейских стран в украинском конфликте. Глава МИД Польши Радослав Сикорский согласился со своим коллегой и добавил, что считает предложение Мерца «очень хорошим».

Ранее Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. По словам политика, решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.

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