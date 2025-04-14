Правительство Германии разъяснило позицию Шольца по поставкам Taurus ВСУ

Хебештрайт: канцлер ФРГ Шольц не изменил своего решения по ракетам Taurus ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил своей позиции по вопросу поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

По словам представителя немецкого правительства, уходящий в отставку политик оставил в силе свое решение не отправлять в ущерб безопасности страны немецких военных на Украину и поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Ранее лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. По словам политика, решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.

Он также призвал ВСУ выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. В качестве возможной цели для наступательных действий украинских сил политик назвал Крымский мост. Мерц призвал ВСУ разрушить его, так как «в Крыму находится значительная часть ресурсов для снабжения русской армии».