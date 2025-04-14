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16:43, 14 апреля 2025Мир

Правительство Германии разъяснило позицию Шольца по поставкам Taurus ВСУ

Хебештрайт: канцлер ФРГ Шольц не изменил своего решения по ракетам Taurus ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил своей позиции по вопросу поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

По словам представителя немецкого правительства, уходящий в отставку политик оставил в силе свое решение не отправлять в ущерб безопасности страны немецких военных на Украину и поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Ранее лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. По словам политика, решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.

Он также призвал ВСУ выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. В качестве возможной цели для наступательных действий украинских сил политик назвал Крымский мост. Мерц призвал ВСУ разрушить его, так как «в Крыму находится значительная часть ресурсов для снабжения русской армии».

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