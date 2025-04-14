Будущего канцлера Германии предупредили о возможности войны с Россией из-за одного решения

Вагенкнехт: Мерц, говоря о поставках Taurus, может втянуть ФРГ в войну с Россией

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности поставок дальнобойных ракет Taurus Украине, может втянуть Германию в войну с Россией. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Что на самом деле думают в СДПГ (Социал-демократической партии Германии — прим. "Ленты.ру") о планах Мерца по Taurus? Тот, кто хочет втянуть Германию в войну с Россией, вместо того чтобы поддерживать перспективы мира на основе компромисса, совершенно непригоден на пост канцлера и представляет опасность для нашей страны», — говорится в публикации.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Киеву только при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».