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14:21, 14 апреля 2025Мир

В Кремле выступили с обвинениями в адрес Европы

Песков: Европейские страны провоцируют продолжение конфликта на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Европейские страны не стремятся к мирному разрешению украинского конфликта, а, напротив, провоцируют его продолжение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а, скорее, склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», — отметил он.

Представитель Кремля также прокомментировал высказывания вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав того сторонником ужесточения позиции в отношении России. Он добавил, что предлагаемые немецким политиком шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Мерц заявил, что Украина может получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus, а также призвал Вооруженные силы Украины нанести удар по Крымскому мосту.

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