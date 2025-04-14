В США предупредили Германию о последствиях отправки Taurus на Украину

Аналитик Шрайвер: Поставки Taurus на Украину грозят Германии последствиями

Германия рискует столкнуться с серьезными последствиями в случае отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом предупредил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети X.

«Как именно будут запускаться ракеты Taurus? Насколько я помню, ни самолеты советской разработки, ни истребители F-16 не могут нести и запускать Taurus», — отметил он. Аналитик также задался вопросом, хотят ли немцы вновь «расчищать Берлин от обломков и пепла».

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может получить от Германии Taurus, но только при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.