Российский посол прокомментировал решение Германии поставить ракеты Taurus Украине

Посол Нечаев: Поставки Taurus Украине означают новые отношения России и Германии

Решение Берлина о поставках немецких дальнобойных Taurus Украине означают новое качество отношений России и Германии, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Его цитирует ТАСС.

«Это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией, потому что украинские солдаты, насколько известно, это признают даже иностранные военные эксперты, не могут управлять этим дальнобойным оружием», — отметил дипломат.

Ранее избранный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Украине Taurus в случае одобрения этого решения странами Евросоюза. В объединении поприветствовали это решение, назвав его «важным сигналом», демонстрирующим позицию европейских стран в конфликте.