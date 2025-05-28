Кремль прокомментировал заявления Мерца

Песков: Надеюсь, что заявления Мерца не воспрепятствуют урегулированию

Кремль надеется, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца не воспрепятствуют процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это очень опасная тенденция, это безответственная позиция, которую занимает Германия. Надеюсь, что она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного регулирования», — сказал представитель Кремля.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова Мерца о том, что Германия больше не будет ограничивать дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории, а также планирует создать совместное с Киевом производство дальнобойного вооружения.

Ранее Песков заявил, что снятие Берлином ограничений на дальность ударов Вооруженных сил Украины по российской территории лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине.