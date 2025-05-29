В ЕС отказались разрешать ВСУ бить вглубь России

Fatto Quotidiano: Италия отказалась снимать ограничения на дальность ударов ВСУ

Италия отказалась разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории оружием, которое Рим поставляет Киеву. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

«Правительство Италии не планирует снимать ограничения на дальность ударов оружием, поставляемым на Украину», — заявили изданию два неназванных итальянских чиновника.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».