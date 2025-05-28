В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

Кнутов заявил о новой тактике ВСУ для ударов беспилотниками по РФ

Украинские войска стали использовать новую тактику при атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на российские регионы. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, военные направляют свои беспилотники на российские системы ПВО. В то же время западные образцы несут взрывчатку к цели.

ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию Юрий Кнутов военный эксперт

Военный эксперт заявил об увеличении массовости украинских атак на Россию

Как отметил Юрий Кнутов, массовость налетов, вероятно, должна возрасти. Все это, уверен эксперт, усложняет маневренность систем ПВО. В связи с этим специалист призвал подтягивать к границам России дополнительные установки, а также увеличивать их производство. Помимо этого, важно готовить специалистов данного профиля.

«Впрочем, самое главное — наращивать удары по местам доставки компонентов и сборки дронов противника», — уточнил эксперт. В заключение он также предложил использовать не только авианалеты, но и диверсантов.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Запад снял ограничения по дальности с военных поставок Украине

В конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемой Украине военной техники. Он добавил, что вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.

Увидев это сообщение, сенатор Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что решение западных стран является крайне печальной новостью для переговоров о мире. По его мнению, «это однозначно очень мрачно и печально».

Также сенатор Совфеда заметил, что страны Запада давно шли к снятию ограничений дальности в поставках. При этом их всегда останавливало нежелание усугублять плохие отношения с Россией.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что Запад снял ограничения на дальнобойную технику для ВСУ исключительно для давления на Россию. Он также предположил, что партия немецких крылатых ракет Taurus, которые официально ФРГ пока не поставляла, уже может находиться на украинской территории.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Назван способ борьбы с дронами ВСУ над территорией России

Главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркивал, что существует эффективный способ борьбы с беспилотниками ВСУ, которые пытаются бить по территории РФ. Он счел, что в отражении массированных атак должны помочь такие аспекты, как рост серийного производства средств ПВО, доработка ЗУ-23 и создание специальной малогабаритной и дешевой зенитной ракеты.

По мнению специалиста, основной задачей подобных ударов для украинской стороны является негативное воздействие на россиян, также с их помощью совершается попытка истощить средства ПВО ВС России.

Есть необходимость в комплексах ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение БПЛА самолетного типа. Все это должна быть малогабаритная, дешевая и массовая в серийном производстве ЗУР Игорь Коротченко главный редактор «Национальной обороны»

В заключение специалист предложил доработать советскую зенитную установку ЗУ-23. Он отметил, что можно внедрить новую оптико-электронную станцию и реализовать принцип автономного подрыва снаряда, чтобы ЗУ-23 стала высокоточным средством противостояния дронам.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В России сообщили последние данные по сбитым беспилотникам ВСУ

В ночь на 28 мая БПЛА Украины атаковали Тулу. Также серия взрывов была зафиксирована в соседнем городе — Алексине.

Позднее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что над Москвой сбили четыре дрона ВСУ. Позже стало известно о целой серии атак — всего было уничтожено больше 20 украинских беспилотников, в том числе в небе над Зеленоградом, Подольском, Троицком и Домодедово.

В Минобороны России же сказали, что за несколько часов системы ПВО отразили 112 БПЛА в разных регионах. В Кремле пригрозили Украине ответом на атаки.