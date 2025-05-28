Система ПВО сбила 112 БПЛА над российскими регионами

Минобороны: Система ПВО за 3 часа сбила 112 БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 27 мая по 0:00 28 мая (время по мск). Больше всего БПЛА, а именно 59, было сбито в Брянской области. В свою очередь, в Белгородской и Тульской областях сбили 19 и 13 дронов соответственно.

Кроме того, в Курской области сбили 10 БПЛА, а в Орловской и Калужской областях — 8 и 3 дрона соответственно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила четыре БПЛА, летевших в сторону российской столицы.