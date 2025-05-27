Взрывы прозвучали еще в одном российском городе

Shot: Серия взрывов произошла в Алексине

Серия взрывов произошла еще в одном российском городе — Алексине Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летят очень низко. Местные жители насчитали не менее шести взрывов, в небе видны вспышки. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее об атаке украинских БПЛА сообщили жители Тулы. По их словам, прозвучало не менее трех взрывах. Уточнялось, что в городе сработала система противовоздушной обороны.