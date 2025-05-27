БПЛА ВСУ атаковали российский город

Жители Тулы сообщили об атаке города украинскими БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Тулу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на жителей российского города.

По словам очевидцев, не менее трех взрывов произошло в Привокзальном районе Тулы. До этого были слышны звуки пролета украинских БПЛА.

Telegram-канал Shot уточнил, что в нескольких районах города сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В небе были видны вспышки, а от взрывов «тряслись стены и окна в доме».

Официальной информации о числе сбитых БПЛА, пострадавших и возможных разрушениях в данный момент нет.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на сообщения об атаках БПЛА по мирным жителям в России, выразив обеспокоенность.