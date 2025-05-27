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23:36, 27 мая 2025Россия

БПЛА ВСУ атаковали российский город

Жители Тулы сообщили об атаке города украинскими БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Тулу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на жителей российского города.

По словам очевидцев, не менее трех взрывов произошло в Привокзальном районе Тулы. До этого были слышны звуки пролета украинских БПЛА.

Telegram-канал Shot уточнил, что в нескольких районах города сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В небе были видны вспышки, а от взрывов «тряслись стены и окна в доме».

Официальной информации о числе сбитых БПЛА, пострадавших и возможных разрушениях в данный момент нет.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на сообщения об атаках БПЛА по мирным жителям в России, выразив обеспокоенность.

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