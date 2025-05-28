Взрывы и сирены услышали в Троицке и Подольске

Взрывы и сирены воздушной опасности слышны в подмосковных Троицке и Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что всего за час сбито 10 украинских беспилотников на подлете к столице.
Также 28 мая момент уничтожения украинского дрона в подмосковном Домодедово попал на видео.
Ранее стало известно, что серия взрывов произошла еще в одном российском городе — Алексине Тульской области.
До этого об атаке украинских БПЛА сообщили жители Тулы. По их словам, прозвучало не менее трех взрывов. Уточнялось, что в городе сработала система противовоздушной обороны.