Взрывы и сирены услышали в Троицке и Подольске

Взрывы и сирены услышали в подмосковных Троицке и Подольске, сбито 10 БПЛА

Взрывы и сирены воздушной опасности слышны в подмосковных Троицке и Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что всего за час сбито 10 украинских беспилотников на подлете к столице.

Также 28 мая момент уничтожения украинского дрона в подмосковном Домодедово попал на видео.

Ранее стало известно, что серия взрывов произошла еще в одном российском городе — Алексине Тульской области.

До этого об атаке украинских БПЛА сообщили жители Тулы. По их словам, прозвучало не менее трех взрывов. Уточнялось, что в городе сработала система противовоздушной обороны.