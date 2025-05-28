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01:13, 28 мая 2025Россия

Момент уничтожения БПЛА в Домодедово попал на видео

Shot: Момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Момент уничтожения украинского беспилотника в подмосковном Домодедово попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов. Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве.

Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

Также сообщалось, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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