Момент уничтожения БПЛА в Домодедово попал на видео

Shot: Момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника в подмосковном Домодедово попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов. Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве.

Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

Также сообщалось, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.