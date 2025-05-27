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23:56, 27 мая 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 27 мая в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого ограничения были сняты в аэропорту Саратова.

26 мая российские пилоты увидели НЛО в небе недалеко от Москвы. Это был предмет белого цвета и многоугольной формы.

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