В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 27 мая в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого ограничения были сняты в аэропорту Саратова.

26 мая российские пилоты увидели НЛО в небе недалеко от Москвы. Это был предмет белого цвета и многоугольной формы.