Российские пилоты увидели НЛО в районе Москвы

Aviaincident: Российские пилоты увидели НЛО на рейсе Петербург — Москва

Пилоты авиакомпании «Россия» увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в районе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 24 мая на рейсе из Санкт-Петербурга в российскую столицу. Когда самолет Sukhoi Superjet 100 находился в 114 километрах от Москвы, экипаж доложил о наблюдении НЛО.

Уточняется, что это был небольшой объект белого цвета, многоугольной формы. Он находился на 600-900 метров выше уровня полета лайнера.

При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

Ранее лайнер авиакомпании «Русджет», летевший в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией. Самолет выполнял рейс из турецкого города Даламан.