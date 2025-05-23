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16:13, 23 мая 2025Путешествия

Летевший в Россию самолет подал сигнал бедствия над Грузией

Shot: Летевший в Москву самолет «Русджет» подал сигнал бедствия над Грузией
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Русджет», летевший в Россию, подал сигнал бедствия над Грузией. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в настоящий момент воздушное судно летит над Каспийским морем. Оно выполняет рейс из турецкого города Даламан в московский аэропорт Внуково. Как сообщает источник, самолет вылетел из столицы России в Турцию утром в пятницу, 23 мая, и подал сигнал на обратном пути.

В апреле пассажирский самолет, летевший в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки в аэропорту. После вылета в кабине пилотов сработал сигнал о разгерметизации и в салоне выпали кислородные маски.

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