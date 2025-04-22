Российский самолет подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки

Flightradar: Летевший в Петербург самолет подал сигнал бедствия с кодом 7700

Пассажирский самолет, летевший в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки в аэропорту. Об этом сообщает

Уточняется, что российский лайнер подал сигнал с кодом 7700, который означает, что на борту произошла непредвиденная ситуация, угрожающая безопасности пассажиров.

В Telegram-канале «Авиаторщина» добавили, что инцидент произошел с самолетом Boeing 737, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. После вылета в кабине пилотов сработал сигнал о разгерметизации и в салоне выпали кислородные маски.

При этом в аэропорту Пулково, где должен был приземлиться лайнер, объявили сигнал тревоги с кодом «синий». Воздушное судно благополучно совершило посадку, никто из находившихся в самолете не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании Transavia экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за одного предмета, найденного в салоне. Выяснилось, что на борту летевшего в Лиссабон лайнера обнаружили бесхозный iPad. Поскольку владелец гаджета остался неизвестным, пилоты подали сигнал бедствия.

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