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07:48, 27 мая 2025Путешествия

В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Woblick / Unsplash

В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнил, что авиагавани возобновили работу в штатном режиме с 7:00 по московскому времени. По его словам, ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого ограничения были сняты в аэропорту Саратова.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала отменять рейсы в Россию из-за вводимых в московских аэропортах ограничений на полеты. Из-за ситуации в авиагаванях Домодедово, Внуково и Жуковский в ночь на 26 мая авиакомпания отменила несколько вылетов из Стамбула и Антальи в российскую столицу.

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