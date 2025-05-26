Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 26 мая 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания начала отменять рейсы в Россию из-за ситуации в аэропортах

АТОР: Turkish Airlines отменяет рейсы в Россию из-за ситуации в аэропортах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Крупная иностранная авиакомпания начала отменять рейсы в Россию из-за вводимых в московских аэропортах ограничений на полеты. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что из-за ситуации в авиагаванях Домодедово, Внуково и Жуковский в ночь на 26 мая Turkish Airlines отменил несколько вылетов из Стамбула и Антальи в российскую столицу. При этом пассажиров предупредили: из-за технической ошибки некоторые задерживающиеся рейсы тоже указаны на табло как отмененные. Для уточнения информации туристам рекомендовали обращаться к турагентам.

Ранее Turkish Airlines также отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга в турецкие города, которые должны были состояться 26 мая. Причина произошедшего неизвестна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили защищенность от дальнобойных ракет Запада

    Blue Origin подтвердила отправку в 2025 году Mark I на Луну

    Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео

    В ВСУ заинтересовались авиацией из США и Бразилии

    На Украине раскритиковали работу систем ПВО

    Российские военные поразили размещенное вдоль границы с Курской областью вооружение ВСУ

    Российская пшеница подешевела

    Обвиняемый по уголовной статье директор российского концертного зала попал под арест

    У здания Нацсобрания Франции началась акция протеста фермеров

    Тренер посоветовала топ-4 эффективных упражнения с фитнес-мячом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости