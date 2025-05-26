Иностранная авиакомпания начала отменять рейсы в Россию из-за ситуации в аэропортах

АТОР: Turkish Airlines отменяет рейсы в Россию из-за ситуации в аэропортах

Крупная иностранная авиакомпания начала отменять рейсы в Россию из-за вводимых в московских аэропортах ограничений на полеты. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что из-за ситуации в авиагаванях Домодедово, Внуково и Жуковский в ночь на 26 мая Turkish Airlines отменил несколько вылетов из Стамбула и Антальи в российскую столицу. При этом пассажиров предупредили: из-за технической ошибки некоторые задерживающиеся рейсы тоже указаны на табло как отмененные. Для уточнения информации туристам рекомендовали обращаться к турагентам.

Ранее Turkish Airlines также отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга в турецкие города, которые должны были состояться 26 мая. Причина произошедшего неизвестна.