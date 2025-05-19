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17:46, 19 мая 2025Моя страна

Россияне назвали главные раздражители в путешествиях

«Купибилет»: Россиян раздражают в путешествиях высокие цены и плохая погода
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские туристы назвали главные раздражители во время путешествий — в списке оказались высокие цены и плохая погода. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Также соотечественники пожаловались на несоответствие заявленным условиям размещения, плохое обслуживание, проблемы с транспортом и некачественную организацию экскурсий.

Ранее самым популярным направлением для поездок по стране стал Санкт-Петербург — там россияне проводят в среднем три дня. На втором месте оказался Сочи со средней длительностью путешествия семь дней.

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