Раскрыта продолжительность путешествий россиян по стране

Самым популярным направлением для поездок по стране стал Санкт-Петербург

Самым популярным направлением для поездок по стране стал Санкт-Петербург — там россияне проводят в среднем три дня. Продолжительность путешествий раскрыли специалисты сервиса «Купибилет», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказался Сочи со средней длительностью путешествия семь дней, а на третьей строчке Калининград (пять дней). В десятку наиболее часто покупаемых билетов на внутренние рейсы также вошли Екатеринбург (четыре дня) и Минеральные Воды (шесть дней).

Ранее сообщалось, что россияне раскупили почти все места в отелях на Архызе на майские праздники. Номерной фонд оказался забронирован на 90 процентов.

