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20:02, 5 мая 2025Моя страна

Раскрыта продолжительность путешествий россиян по стране

Самым популярным направлением для поездок по стране стал Санкт-Петербург
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Самым популярным направлением для поездок по стране стал Санкт-Петербург — там россияне проводят в среднем три дня. Продолжительность путешествий раскрыли специалисты сервиса «Купибилет», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказался Сочи со средней длительностью путешествия семь дней, а на третьей строчке Калининград (пять дней). В десятку наиболее часто покупаемых билетов на внутренние рейсы также вошли Екатеринбург (четыре дня) и Минеральные Воды (шесть дней).

Ранее сообщалось, что россияне раскупили почти все места в отелях на Архызе на майские праздники. Номерной фонд оказался забронирован на 90 процентов.

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