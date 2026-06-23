Франция одержала победу над Ираком в матче второго тура ЧМ-2026

Франция обыграла Ирак в матче второго тура ЧМ-2026 со счетом 3:0

В Филадельфии на стадионе Линкольн Файненшел Филд состоялся матч второго тура группы I чемпионата мира по футболу-2026 между сборными Франции и Ирака. Встреча завершилась победой Франции со счетом 3:0.

Первый тайм закончился со счетом 1:0. На 14-й минуте встречи мяч в ворота иракских футболистов отправил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. После первого тайма из-за грозы встреча была приостановлена. Во втором тайме на 54-й минуте ворота сборной Ирака вновь поразил Мбаппе.

На 66-й минуте встречи голом отметился французский игрок Усман Дембеле.

Всего за матч была выдана одна желтая карточка: ее на 6-й минуте получил футболист сборной Ирака Амир Аль-Аммари.

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