Туристы раскупили почти все места на одном горнолыжном курорте России на майские праздники

Туристы раскупили более 90 процентов номеров на Архызе на майские праздники

Туристы раскупили более 90 процентов номеров в отелях на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что россияне забронировали почти все места на майские праздники. «Глубина бронирования в среднем месяц, а продолжительность отдыха — от трех до пяти дней», — отметили в пресс-службе курорта.

Там добавили, что с 26 апреля стартует летний сезон. Для туристов откроется первая экотропа «Романтик», канатная дорога «Орбита» и парк с альпаками «Альпачино». А с 1 мая на Архызе заработает самый высокогорный байк-парк.

В мае в горах Ингушетии пройдет гастрономический фестиваль. Гости смогут попробовать традиционную кухню региона и осмотреть выставку артефактов.