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16:19, 25 апреля 2025Моя страна

Туристы раскупили почти все места на одном горнолыжном курорте России на майские праздники

Туристы раскупили более 90 процентов номеров на Архызе на майские праздники
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Туристы раскупили более 90 процентов номеров в отелях на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что россияне забронировали почти все места на майские праздники. «Глубина бронирования в среднем месяц, а продолжительность отдыха — от трех до пяти дней», — отметили в пресс-службе курорта.

Там добавили, что с 26 апреля стартует летний сезон. Для туристов откроется первая экотропа «Романтик», канатная дорога «Орбита» и парк с альпаками «Альпачино». А с 1 мая на Архызе заработает самый высокогорный байк-парк.

В мае в горах Ингушетии пройдет гастрономический фестиваль. Гости смогут попробовать традиционную кухню региона и осмотреть выставку артефактов.

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