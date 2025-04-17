Десятки тысяч россиян поедут на гастрономическую ярмарку в горном регионе страны

Около 60 тысяч россиян поедут на гастрономический фестиваль в Ингушетию

В горах Ингушетии пройдет гастрономический фестиваль, на который поедут десятки тысяч россиян. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

Открытие летнего туристического сезона состоится на курорте «Армхи» в мае. Посетителей ждут ярмарка с блюдами ингушской кухни, творческие выступления и выставка декоративно-прикладного искусства этого горного региона страны.

«Планируем принять около 60 тысяч туристов. Ингушетия — родина башен. Это сочетание красивейшей природы и уникальных памятников архитектуры», — отметил Калиматов.

Он добавил, что с прошлого сезона номерной фонд в местных отелях вырос на 33 процента. Кроме того, появилась новая туристическая инфраструктура, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что на «Архыз» в Карачаево-Черкесии захотели принять больше иностранных туристов летом. Для удобства посетителей там оборудовали систему навигации на английском языке.