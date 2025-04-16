Горнолыжный курорт в России захотел принять больше иностранцев

В Архызе ожидают роста потока иностранных туристов летом

На горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии захотели принять больше иностранных туристов в летнем сезоне. Об этом сообщил его гендиректор Роман Киранчук, его слова приводит «Интерфакс».

На курорте ожидают рост потока иностранцев летом 2025 года. Для удобства посетителей там оборудовали систему навигации на английском языке.

«С 2023 года к нам стали приезжать гости не только из Абхазии, Грузии и других стран ближнего зарубежья, но и из Турции, ОАЭ, Индии, некоторых европейских государств», — добавил Киранчук.

Ранее сообщалось, что в Тверской области построят один из крупнейших в Европе центр отдыха и развлечений. Кластер будет находиться в Завидово.