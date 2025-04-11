В России появится один из крупнейших в Европе центр отдыха и развлечений

В Завидово Тверской области построят один из крупнейших в Европе центров отдыха

Один из крупнейших в Европе центров отдыха и развлечений построят в Завидово в Тверской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона.

Отмечается, что в Конаковском районе области будет реализован масштабный туристический проект — многофункциональный кластер «Завидово Парк». 11 апреля стройплощадку будущего курорта посетили высокопоставленные гости: зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников и губернатор региона Игорь Руденя.

Инициатива развивается при участии госкорпораций Туризм.РФ и ВЭБ.РФ, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект предполагает создание комплекса с широкой инфраструктурой — от отелей и спа до конгресс-центра и торгово-развлекательной зоны.

В этом году планируется открыть новые гостиничные объекты: «Бревис», «Эрбелия» и «Рябина». Вместе они предоставят свыше тысячи номеров по доступной цене — от 3 до 4 тысяч рублей в сутки. Делегация оценила комфортность условий размещения и подход к формированию турпродукта.

Кроме того, в «Завидово Парке» продолжается строительство одного из самых крупных в Европе всесезонных аквацентров, в который войдут зоны для семейного отдыха, аттракционы, спа, спортивные объекты и рестораны.

Предполагается, что новый туристический центр сможет принимать до 600 тысяч гостей ежегодно, а с учетом уже действующего курорта Завидово — до миллиона.

Ранее стало известно, что в 2025 году Волгоградская область получит 114,1 миллиона рублей в рамках единой субсидии на развитие туризма. В администрации региона сообщили, что это на 9,7 миллиона больше, чем в прошлом году, когда область впервые получила такую поддержку.