Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:59, 9 апреля 2025Моя страна

114 миллионов рублей вложат в развитие туризма одного региона России

В 2025 году на развитие туризма в Волгоградской области выделят 114,1 млн рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В 2025 году Волгоградская область получит 114,1 миллиона рублей в рамках единой субсидии на развитие туризма. Как сообщает администрация региона, это на 9,7 милллиона больше, чем в прошлом году, когда область впервые получила такую поддержку.

Как сообщили в комитете экономической политики и развития, в 2024 году за счет субсидии удалось реализовать 24 проекта в разных районах области — от Светлоярского до Волжского. Всего в этом году на развитие туринфраструктуры было направлено почти 595 миллионов рублей, из них 430 миллионов — в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

При этом некоторые проекты уже принесли ощутимые результаты. Так, в парке-отеле «Риверсайд» в Калачевском районе появился современный причал для катеров и лодок, который будет отправной точкой для водных маршрутов и рыбалки. А в парке-отеле «Клево» построили гостевой дом «Донские традиции», работающий круглый год.

В администрации добавили, что интерес к региону растет. Так, по итогам 2024 года Волгоградскую область посетили около двух миллионов туристов, что почти на 9 процентов больше, чем годом ранее.

Губернатор Андрей Бочаров обозначил новую цель: увеличить поток гостей до 3 миллионов человек к 2030 году и до 5,4 миллиона гостей к 2036-му. Главным проектом станет создание туристического кластера на острове Сарпинском.

Ранее стало известно, что турпоток на отечественные горнолыжные курорты в зимнем сезоне вырос на четверть. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш»

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    В джунглях Конго снова заметили чудовище, похожее на живого динозавра. Как ученые объясняют его существование?

    36-летняя женщина родила здоровую дочь после пересадки матки

    Назван последний обед перед казнью заключенного с крайней степенью ожирения

    Пентагон раскрыл роль России в военном присутствии США в Европе

    114 миллионов рублей вложат в развитие туризма одного региона России

    Торговле США и Китая предрекли резкое сокращение из-за пошлин Трампа

    Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео

    Дачникам назвали лучшие культуры для посадки в апреле

    Российского стримера в Европе сбила машина во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше