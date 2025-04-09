114 миллионов рублей вложат в развитие туризма одного региона России

В 2025 году на развитие туризма в Волгоградской области выделят 114,1 млн рублей

В 2025 году Волгоградская область получит 114,1 миллиона рублей в рамках единой субсидии на развитие туризма. Как сообщает администрация региона, это на 9,7 милллиона больше, чем в прошлом году, когда область впервые получила такую поддержку.

Как сообщили в комитете экономической политики и развития, в 2024 году за счет субсидии удалось реализовать 24 проекта в разных районах области — от Светлоярского до Волжского. Всего в этом году на развитие туринфраструктуры было направлено почти 595 миллионов рублей, из них 430 миллионов — в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

При этом некоторые проекты уже принесли ощутимые результаты. Так, в парке-отеле «Риверсайд» в Калачевском районе появился современный причал для катеров и лодок, который будет отправной точкой для водных маршрутов и рыбалки. А в парке-отеле «Клево» построили гостевой дом «Донские традиции», работающий круглый год.

В администрации добавили, что интерес к региону растет. Так, по итогам 2024 года Волгоградскую область посетили около двух миллионов туристов, что почти на 9 процентов больше, чем годом ранее.

Губернатор Андрей Бочаров обозначил новую цель: увеличить поток гостей до 3 миллионов человек к 2030 году и до 5,4 миллиона гостей к 2036-му. Главным проектом станет создание туристического кластера на острове Сарпинском.

Ранее стало известно, что турпоток на отечественные горнолыжные курорты в зимнем сезоне вырос на четверть. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш»