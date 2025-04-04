Россияне зимой массово устремились на горнолыжные курорты страны

Решетников: Турпоток на горнолыжные курорты России зимой вырос на четверть

Турпоток на отечественные горнолыжные курорты в зимнем сезоне вырос на четверть. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш», его слова приводит ТАСС.

По словам спикера, всего зимой 2024-2025 горнолыжные курорты страны приняли почти 8,3 миллиона человек. Решетников уточнил, что самыми популярными из них стали «Губаха» в Пермском крае, «Ведучи», «Эльбрус» и «Архыз» на Кавказе, «Бобровый лог» в Красноярском крае, «Большой Вудъявр» в Мурманской области и «Солнечная долина» в Челябинской области.

Кроме того, традиционно зимой российские туристы массово устремились на «Розу Хутор», «Красную Поляну», «Эльбрус», «Архыз», «Домбай» и «Шерегеш».

В конце марта стало известно, что новый горнолыжный курорт захотели открыть в Дагестане. Местные власти считают, что это сделает туристический сезон в регионе круглогодичным.

