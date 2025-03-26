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13:55, 26 марта 2025Моя страна

Еще в одном регионе России захотели открыть горнолыжный курорт

Власти Дагестана захотели открыть горнолыжный курорт в регионе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Новый горнолыжный курорт захотели открыть в еще одном регионе России — Дагестане. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов, его слова приводит «Интерфакс».

Власти Дагестана ожидают, что открытие зимнего курорта сделает туристический сезон в регионе круглогодичным.

«С учетом того, какое большое количество любителей горнолыжного отдыха, в числе которых и жители нашей республики, в Дагестане должен быть курорт», — подчеркнул Мерданов.

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По его словам, для организации курорта в регионе рассматривали несколько локаций. Кроме того, туда приезжали эксперты, в том числе проектировщики «Архыза». Однако пока не решен вопрос финансирования. «Объекты подобного типа ресурсоемкие и очень затратные», — объяснил Мерданов.

Ранее строительство круглогодичного горнолыжного курорта началось в Приморье. Его планируют открыть в городе Арсеньев на горе Обзорная.

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