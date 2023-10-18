В Приморье началось строительство круглогодичного горнолыжного курорта

В городе Арсеньев на горе Обзорная в Приморье начали строить горнолыжный курорт

В городе Арсеньев на горе Обзорная начали строить круглогодичный горнолыжный курорт. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Отмечается, что специалисты уже приступили к подготовительным работам по обустройству основания для подъемников. Кроме того, поставляется оборудование для первой кресельной канатной дороги. Курорт одновременно сможет принимать более трех тысяч гостей.

«На первом [этапе] к 2025 году будут построены две современные скоростные канатные дороги, новые трассы с современной системой оснежения. На втором этапе в 2025-2026 годах планируется обустройство новых канатных дорог и трасс уже на северо-восточном склоне горы Обзорная», — рассказали представители регионального министерства физической культуры и спорта.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко добавил, что реализация данного проекта даст импульс для развития не только Арсеньеву, но и близлежащим муниципалитетам, станет залогом улучшения транспортной инфраструктуры.

Ранее в октябре сообщалось, что строящийся в Северной Осетии всесезонный курорт «Мамисон» сможет принимать сотни тысяч туристов в год.