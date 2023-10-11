Курорт «Мамисон» в Северной Осетии сможет принимать сотни тысяч туристов в год

Строящийся курорт «Мамисон» сможет принимать более 340 тысяч туристов в год

Новый строящийся в Северной Осетии всесезонный курорт «Мамисон» сможет принимать сотни тысяч туристов в год. Об этом заявил заместитель гендира корпорации «Кавказ.РФ» Николай Гончаров, передает РИА Новости.

Так, по его словам, их число может достигать более 340 тысяч человек ежегодно. Гончаров сообщил, что в настоящее время на территории курорта зарегистрировано четыре резидента, которые проинвестируют свыше 13 миллиардов рублей и создадут около 2,6 тысячи мест размещений.

Более того, он отметил, что они будут возведены уже к 2026 году. При этом корпорация собирается увеличить количество мест для проживания туристов к 2030 году почти до трех тысяч.

«Уже совсем скоро курорт "Мамисон" станет одной из главных точек притяжения в Северной Осетии, — рассказал Гончаров. — Ожидается, что уже в следующем году он примет первых гостей».

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