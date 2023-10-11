Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:34, 11 октября 2023Моя страна

Курорт «Мамисон» в Северной Осетии сможет принимать сотни тысяч туристов в год

Строящийся курорт «Мамисон» сможет принимать более 340 тысяч туристов в год

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Новый строящийся в Северной Осетии всесезонный курорт «Мамисон» сможет принимать сотни тысяч туристов в год. Об этом заявил заместитель гендира корпорации «Кавказ.РФ» Николай Гончаров, передает РИА Новости.

Так, по его словам, их число может достигать более 340 тысяч человек ежегодно. Гончаров сообщил, что в настоящее время на территории курорта зарегистрировано четыре резидента, которые проинвестируют свыше 13 миллиардов рублей и создадут около 2,6 тысячи мест размещений.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

Более того, он отметил, что они будут возведены уже к 2026 году. При этом корпорация собирается увеличить количество мест для проживания туристов к 2030 году почти до трех тысяч.

«Уже совсем скоро курорт "Мамисон" станет одной из главных точек притяжения в Северной Осетии, — рассказал Гончаров. — Ожидается, что уже в следующем году он примет первых гостей».

Ранее в октябре во Владикавказе развернули самое большое знамя Победы в мире. В акции приняли участие свыше 100 человек. Все они — представители молодежных, общественных и волонтерских организаций из 32 субъектов России, а также из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не мог поверить, что это происходит со мной» Трагические истории мирных жителей, ставших жертвами конфликта в Израиле

    Стрелка из арбалета посадят в тюрьму за покушение на британскую королеву

    К обшарпанному дому в российском городе приделали радужные перила

    Украина получила денежный грант от США через Всемирный банк

    Мать Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца

    МОК оценил возможность восстановления в правах возглавляемой россиянином IBA

    Украине отправят боеприпасы на сумму 55 миллионов долларов

    Перечислены портящие внешний вид модные вещи

    Мошенники похитили деньги у вдовы знаменитого рок-музыканта

    С Тинькова взыскали 20 миллионов по иску Дерипаски о защите чести и достоинства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости