Самое большое в мире знамя Победы развернули в Северной Осетии

Свыше 100 человек развернули самое большое знамя Победы в мире во Владикавказе

В столице Северной Осетии, Владикавказе, развернули самое большое знамя Победы в мире. Об этом пишет портал «15-й Регион».

В акции приняли участие свыше 100 человек. Все они — представители молодежных, общественных и волонтерских организаций из 32 субъектов России, а также из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Полотно развернули на территории Мемориального комплекса «Барбашово Поле». Там же состоялась высадка «Садов Дружбы». Мероприятие приурочено к 80-летию окончания Битвы за Кавказ и 80-летию освобождения Сталинграда.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии разработали бесплатное мобильное приложение для изучения родного языка «Сокровище нации». Такая игра должна позволить детям дошкольного и младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на осетинском языке.