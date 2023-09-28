Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:08, 28 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии разработали бесплатное приложение для изучения родного языка

Мобильное приложение для изучения родного языка разработали в Северной Осетии

Фото: carballo / Shutterstock / Fotodom

В Северной Осетии разработали бесплатное мобильное приложение для изучения родного языка «Сокровище нации». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Такая игра должна позволить детям дошкольного и младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на осетинском языке.

Материалы по теме:
Клюшкование, шапочки и шелуга: как и чем развлекались народы России десятки лет назад?
Клюшкование, шапочки и шелуга:как и чем развлекались народы России десятки лет назад?
3 октября 2022
Пуч, вывко и подпятушка: как выглядят самые необычные музыкальные инструменты народов России
Пуч, вывко и подпятушка:как выглядят самые необычные музыкальные инструменты народов России
2 октября 2022

Отмечается, что главная цель проекта — развитие и популяризация национальных языков народов Российской Федерации.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Новый учебник истории России переписали после критики властей Чечни

    Во «ВКонтакте» пришел новый топ-менеджер

    iPhone SE получит порт USB-C

    Следствие попросило арестовать начальника кубанского главка МЧС за коррупцию

    Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix

    В ЦБ рассказали об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки

    Россия и Украина вошли в новый состав Совета управляющих МАГАТЭ

    США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

    Назван срок запуска доставки еды дронами

    Задержана владелица крымского банка по подозрению в многомиллиардной растрате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости