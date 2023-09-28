В Северной Осетии разработали бесплатное приложение для изучения родного языка

Мобильное приложение для изучения родного языка разработали в Северной Осетии

В Северной Осетии разработали бесплатное мобильное приложение для изучения родного языка «Сокровище нации». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Такая игра должна позволить детям дошкольного и младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на осетинском языке.

Отмечается, что главная цель проекта — развитие и популяризация национальных языков народов Российской Федерации.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.