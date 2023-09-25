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16:21, 25 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии захотели проводить иммерсивные экскурсии

Во Владикавказе захотели проводить иммерсивные экскурсии по знаковым местам

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета республики по туризму Мадину Тебиеву.

«В Осетии создали нового туроператора "Тактика Тур", — заявила чиновница. — Команда будет заниматься развитием активных видов туризма, такие как стрельба, параплайнинг и многое другое. Также в регионе появится новый турпродукт, которого ранее не было. Это иммерсивные экскурсии "Дух города В"».

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Тебиева подчеркнула, что туристы в наушниках погрузятся в атмосферу событий, которые разворачивались на улицах города много лет назад. Экскурсия будет проводиться в сопровождении гида.

Отмечается, что она будет начинаться от Осетинской церкви, а завершаться возле памятника Михаилу Булгакову. В ходе экскурсии будет активная интерактивная программа.

Ранее в сентябре стало известно, что сельхозпроизводителям Северной Осетии выделят десятки миллионов рублей для реализации проектов в сфере агротуризма. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев. Уточняется, что они выиграли гранты на общую сумму в 88,2 миллиона рублей.

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    Фариза Бацазова
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