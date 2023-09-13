На развитие агротуризма в Северной Осетии выделят десятки миллионов рублей

В Северной Осетии выделят 88,2 миллиона рублей на развитие агротуризма

Сельхозпроизводителям Северной Осетии выделят десятки миллионов рублей для реализации проектов в сфере агротуризма. Об этом ТАСС рассказал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

Отмечается, что они выиграли гранты на общую сумму в 88,2 миллиона рублей. «Развитие туризма является приоритетом в развитии экономики республики, — заявил глава ведомства. — Приятно сообщить, что из 21 проекта, направленного в Минсельхоз РФ для участия в конкурсе, отбор прошли девять проектов».

По его словам, это самый большой показатель по стране. Кусраев подчеркнул, что победители получат до 10 миллионов рублей. На эти средства фермеры-сельхозпроизводители будут создавать места для размещения туристов.

Ранее в сентябре стало известно, что в 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». В общей сложности республике выделили из федерального бюджета 96,2 миллиона рублей.