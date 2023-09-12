Татарстан получил на восстановление лесов десятки миллионов рублей

Татарстан получил 96 миллионов рублей на восстановление лесов

В 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». Об этом пишет «Комсомольская правда».

В общей сложности республике выделили из федерального бюджета 96,2 миллиона рублей.

Отмечается, что на эти средства проведут работы по лесовосстановлению, закупят лесопожарную, лесокультурную технику и оборудование, а также сформируют запасы семян лесных растений.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Мероприятие состоится 16 сентября в агропромышленном парке «Казань».