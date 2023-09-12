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15:11, 12 сентября 2023Моя страна

Татарстан получил на восстановление лесов десятки миллионов рублей

Татарстан получил 96 миллионов рублей на восстановление лесов

Фото: Сергей Фомин / Globallookpress.com

В 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». Об этом пишет «Комсомольская правда».

В общей сложности республике выделили из федерального бюджета 96,2 миллиона рублей.

Отмечается, что на эти средства проведут работы по лесовосстановлению, закупят лесопожарную, лесокультурную технику и оборудование, а также сформируют запасы семян лесных растений.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Мероприятие состоится 16 сентября в агропромышленном парке «Казань».

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    Фариза Бацазова
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