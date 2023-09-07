В Татарстане пройдет сельскохозяйственная ярмарка-выставка «Город мастеров»

В агропромпарке «Казань» состоится ярмарка-выставка «Город мастеров»

В Казани пройдет республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие состоится 16 сентября в агропромышленном парке «Казань». Отмечается, что на торговой площадке жители и гости города смогут приобрести выпечку, консервированную, молочную и плодоовощную продукцию, зерновые культуры, поделки юных зодчих, столяров, кузнецов и мастеров ковки, а также изделия из дерева и металла.

Более того, каждый район республики представит свою экспозиционную площадку совместно с колледжами, техникумами и другими организациями и предприятиями.

Ранее в сентябре стало известно, что мультимедийный спектакль Казанского государственного театра юного зрителя «Книга силы» номинировали на национальную премию «Музыкальное сердце театра». Мюзикл представлен в четырех категориях: «Лучшая пьеса», «Лучшая сценография», «Лучший продюсер» и «Лучшее световое оформление»,