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03:36, 23 июня 2026Мир

На Западе сочли нереалистичными военные планы Европы в отношении России

Крук: Европа строит нереалистичные военные планы в отношении России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Британский дипломат в отставке Аластер Крук считает нереалистичными планы Европы по созданию военной архитектуры для противостояния с Россией. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Европа <…> хочет превратить Украину в "железный кулак" на фронте европейской и натовской военной архитектуры против России. То есть Украина, находясь на линии фронта, должна оказывать давление и атаковать Россию из этого положения. Я отношусь к таким заявлениям с серьезным скепсисом», — сказал Крук, добавив, что не верит в способность Европы выстроить военную архитектуру, так как, в частности, у европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы.

Он напомнил, что по плану такая архитектура должна быть создана до 2030 года, однако, по мнению Крука, для того, чтобы это сделать, необходимо минимум 20 лет. Эксперт подчеркнул, что, например, у Великобритании сейчас всего около 40 танков на ходу, и в целом оборонные структуры Европы находятся в ужасном состоянии.

Ранее издание Berliner Zeitung писало, что противостояние с Россией стало условием существования Евросоюза.

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