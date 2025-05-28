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04:40, 28 мая 2025Россия

Очевидцы сообщили о взрывах в Зеленограде

Shot: В Зеленограде прогремели три взрыва, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Зеленограде прогремели три взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В одном из микрорайонов виден черный дым. Местные жители сообщили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет. «На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — отметил он.

Ранее момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.

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