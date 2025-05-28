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12:51, 28 мая 2025Бывший СССР

Раскрыта новая тактика атак ВСУ на российские регионы

Военный эксперт Кнутов: ВСУ используют новую тактику ударов БПЛА по России
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать новую тактику при атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на российские регионы. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

Так, по его словам, украинские военные направляют свои беспилотники на российские системы противовоздушной обороны (ПВО), а западные образцы несут взрывчатку к цели.

ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Кнутов добавил, что массовость налетов, вероятно, будет увеличиваться. Это, по его словам, усложняет работу ПВО. В связи с чем он призвал подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки, а также наращивать их производство и готовить специалистов соответствующего профиля.

«Впрочем, самое главное — наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника», — уточнил эксперт, предложив использовать для этого не только авианалеты, но и диверсантов.

Ранее Кнутов выразил мнение, что Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для ВСУ для давления на Россию. По его словам, партия немецких крылатых ракет Taurus, которые официально ФРГ пока не поставляла Киеву, уже может находиться на Украине.

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