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21:52, 28 мая 2025Россия

Медведев рассказал об ответе на удары немецкими ракетами по территории России

Медведев: РФ может принять любое решение в ответ на удары немецкими ракетами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия ответит Германии на запуски дальнобойных ракет по своей территории, и ответ может быть любым. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

«При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях», — сказал политик.

Он подчеркнул, что принимать решение об ответных действиях и их характере будет президент России Владимир Путин. Медведев добавил, что никто не может блокировать право России на полноценную защиту.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что Германия вновь стала врагом России.

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