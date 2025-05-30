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03:27, 30 мая 2025Россия

Назван ответ России на снятие Западом ограничений для ВСУ

Депутат Колесник: Россия может снять ограничения на удары «Орешником»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mil.ru / wikipedia

Россия может снять собственные ограничения на удары ракетным комплексом «Орешник». Такое мнение в беседе с News.ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, Москва способна пойти на такой шаг после того, как Запад снял ограничения на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений для ударов вглубь территории РФ. «Увеличим дальность и мощность "Орешника". И частота его применения увеличится. Она будет такая, что чертям тошно станет», — сказал парламентарий.

Колесник пояснил, что Россия не может допустить, чтобы западные ракеты могли атаковать основные промышленные районы страны, и не собирается ждать этого.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».

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